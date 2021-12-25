2021/12/25 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجّه قائد عمليات بغداد احمد سليم بهجت، اليوم السبت، بشأن مواقع الاحتفال بأعياد الميلاد.وقال بهجت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المسحيين رمز جمال بغداد وتنوعها وهم شركاءنا بالوطن والمواطنة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات بغداد يوجه بتوفير الحماية اللازمة لأعياد الميلاد المركز الخبري الوطني.

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