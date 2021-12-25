الملايين يحتفلون بعيد الميلاد في ظل انتشار أوميكرون

2021/12/25 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل مليارات من سكان العالم، السبت، بعيد الميلاد الذي أعاق وباء كوفيد-19 الاحتفال به على نطاق كبير للسنة الثانية خصوصا مع انتشار المتحورة الشديدة العدوى أوميكرون.

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