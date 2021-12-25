“أكبر أزمة مياه” في تاريخ العراق يكشفها تقرير أمريكي

2021/12/25 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

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سلط تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية ، اليوم السبت، الضوء على أكبر أزمة مياه في تاريخ العراق وكيف أنها تسببت في تحول حقول أشجار الفواكه لأراض جرداء قاحلة.

وأخذ التقرير محافظة ديالى مثالا على عطش العراق..



مبينا ان ما جرى بالفعل في ديالى هو إسقاط جميع مناطق المحافظة تقريبا من خطة الحكومة الزراعية للمحاصيل الصيفية، باستثناء المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير.ويقول التقرير إن التغيير المناخي والسياسات المائية الظالمة لدول الجوار تسببت في أكبر أزمة مياه في تاريخ البلاد..



مشيرا الى ان درجات الحرارة في العراق زادت بمقدار ضعف المتوسط العالمي.

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