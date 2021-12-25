2021/12/25 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم السبت، عن عدد حالات الانتحار خلال هذا العام مبينة انها فاقت إحصائية العام الماضي بنحو مئة حالة

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا ان حالات الانتحار المسجلة خلال العام الحالي بلغ 772 حالة مشيراً الى أن حالات الانتحار بدأت تتجه نحو الازدياد منذ العام 2016.

واكد المحنا ان الوزارة شكلت لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار مبيناً أن حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40 في المئة وبين العزاب 55 في المئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اعداد الانتحار ازدات 100 حالة في 2021) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اعداد الانتحار ازدات 100 حالة في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).