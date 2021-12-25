فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً ضخماً في منطقة الشورجة

2021/12/25 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مصدر أمني ،اليوم السبت، تمكن فرق الدفاع المدن من اخماد حريق نشب داخل مخزن تجاري بمنطقة الشورجة.

وقال المصدر إن أكثر من ٥ فرق للدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق نشب داخل مخزن تجاري بالقرب من عمارة الضمان بمنطقة الشورجة

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