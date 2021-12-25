الفتح يوجه رسالة للكاظمي والأحزاب بشأن

2021/12/25 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، رسالة بشأن "استقالة المحافظين" خلال المرحلة الحالية.

وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من الضروري تشكيل لجان مهنية تعمل لاختيار المحافظين بعد تقديم استقالة عدد منهم، وهذه اللجنة يجب ان تكون بعيدة عن ضغوط الأحزاب".

وأضاف الفتلاوي: "كما على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن تكون له رؤية ولجان خاصة من أبناء المحافظة لإيجاد شخصية مناسبة لإدارة المحافظة".

وبين، ان "بعض مطالب المتظاهرين كانت محقة تخص الخدمات والتوظيف لكنها لا تخلو من ضغوطات بعض الجهات السياسية على المحافظ، وأن هناك بعض الرؤى بعيدة عن المهنية تريد وترغب بالاستحواذ على المنصب".

وتابع: "ولهذا يجب ان تكون هناك تشكيل لجان مهنية تعمل لاختيار المحافظين بعد تقديم استقالة عدد منهم".

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