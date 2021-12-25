صحة ديالى تكشف عن موقفها الوبائي لإصابات كورونا

2021/12/25 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشفت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في عموم المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) انه "تم فحص ٢٤٢ مسحة جديدة حيث بلغ عدد المسحات الموجبة ٦ مسحة"، لافتاً الى أن "لم يتم تسجيل اي حالة من الكوادر الطبية والصحية والإدارية، كذلك لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات ٥٢٤ وفاة".واضاف ان "الكوادر الصحية بالمحافظة سجلت ٩ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٦٧١٨ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي"، منوهات الى أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٧٧٣٨١ حالة في عموم المحافظة".

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