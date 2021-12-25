قائد عمليات بغداد يوجه بتوفير الحماية اللازمة لأماكن الاحتفال بأعياد الميلاد

2021/12/25 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجّه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بهجت، بتوفير الحماية اللازمة لأماكن الاحتفال بأعياد الميلاد.وقال بهجت في بيان "نهنئ المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة"، مضيفاً أن "المسيحيين رمز جمال بغداد وتنوعها وهم شركاؤنا بالوطن والمواطنة".وأكد "اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لخلق اجواء آمنة ومستقرة في كافة الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات بهذه الأعياد"، مشدداً على "توفير الحماية وكافة السبل التي من شأنها أن تقدم التسهيلات لأخواننا المسيحيين في ممارسة طقوسهم في مختلف مناطق العاصمة"./انتهى8

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