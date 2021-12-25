الشرطة المجتمعية توقف 4 حالات إبتزاز لفتيات في ثلاث محافظات

2021/12/25 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، إيقاف اربع محاولات ابتزاز الكتروني لفتيات في ثلاث محافظات.وذكرت المديرية في بيان ، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت اربع محاولات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق اربع فتيات، اثنتان منهما في محافظة الأنبار، وواحدة في كربلاء المقدسة وأخرى في العاصمة بغداد".واوضحت أن "المبتزين هددوا ضحاياهم الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة"، مشيرة إلى "تمكن مفارز المجتمعية من تحديد المبتزين والوصول إليهم ومواجهتهم بأدلة الإدانة، ./انتهى8

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