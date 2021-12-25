رئيسي: ردنا على الأعداء سيغيّر المعادلات الإستراتيجية

2021/12/25 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، ان ردنا على الأعداء سيغيّر المعادلات الإستراتيجية في المنطقة.وقال رئيسي في تصريح صحفي ان “مناورات الرسول الأعظم 17 للحرس الثوري تعكس ارادة وقوة الجمهورية الاسلامية في الدفاع عن مصالح وأمن الشعب الإيراني”.وأضاف ان “قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وشامل على اي خطوة عدائية ضد ايران”، […]

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