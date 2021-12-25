مالي تنفي انتشار مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية على أراضيها

2021/12/25 | 14:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحكومة المالية في بيان مساء الجمعة أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها “تقدم نفيا رسميا … Readmore

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