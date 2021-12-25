2021/12/25 | 14:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تعلن خلوها من إصابات ووفيات كورونا لهذا اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن خلوها من إصابات ووفيات كورونا لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن خلوها من إصابات ووفيات كورونا لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).