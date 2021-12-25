شؤون المفصولين تُعلّق مقابلات المواطنين لإنجاز الملفات الواردة لعام 2019

2021/12/25 | 14:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن رئيس دائرة شؤون المفصولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسول عبد علي حويل، تعليق المقابلات الخاصة بالمواطنين ممن وردت ملفاتهم الى الدائرة في العام 2019.وأوضح رئيس الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز”، أن تعليق المقابلات، جاء ليتسنى لدائرته حسم ملفات مُدّعي الفصل السياسي كافة ممن وردت طلباتهم للعام 2019، …

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