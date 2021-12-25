2021/12/25 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتقدت ادارة شركة اور العامة في محافظة ذي قار ما وصفته بالعرقلة من قبل وزارة التجارة في استكمال اجراءات تصدير 25 طن من مادة مقاطع الالمنيوم تم التعاقد على تصديرها في وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة اور تتهم التجارة بعرقلة تصدير 25 طن من مقاطع الالمنيوم لسوريا المركز الخبري الوطني.

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