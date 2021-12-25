بعد ذي قار والنجف.. الفتح يوجه رسالة للكاظمي والأحزاب بشأن

2021/12/25 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري،

اليوم السبت، رسالة بشأن "استقالة

المحافظين" خلال المرحلة الحالية.

وقال القيادي في التحالف فاضل

الفتلاوي، في تصريح صحافي، ان "هناك

ظاهرة خطيرة تنفذ حالياً في عدد

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