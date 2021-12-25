عام على رفع قيمة الدولار

2021/12/25 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

مر عام على قرار الحكومة العراقية برفع

قيمة بيع الدولار الأمريكي مقابل

الدينار العراقي، فكان سعر بيع الدولار

الأمريكي هو 1182 دينار عراقي وأصبح 1460

دينار عراقي، وللعلم ان المسؤو

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