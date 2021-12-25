الجمارك: ضبط حاوية محملة بمواد مخالفة في البصرة

2021/12/25 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

السبت، عن ضبط حاوية محملة برغوة إطفاء

الحرائق مخالفة في مركز جمرك بوابة

البصرة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "كوادرها العاملة في مركز

جمرك بوابة ال

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