عون: لبنان يحتاج 7 سنوات للخروج من الأزمة

2021/12/25 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن البلاد تحتاج إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة، مؤكداً أن التغيير آت وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكرياً وعملياً.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم السبت عن عون قوله ، عبر تلفزيون”OTV” اللبناني عشية عيد الميلاد، إن “ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه، هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين”.

وأضاف :”إننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييراً معيناً، إلا أن هذا التغيير في حاجة الى وقت، ولبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها”.

وأشار إلى أن “الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجىء”، موضحاً أن “المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي – الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان”.

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