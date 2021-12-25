2021/12/25 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xmyM0-W7bIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحياء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة قلب يسوع "ع" في كركوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إحياء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة قلب يسوع "ع" في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).