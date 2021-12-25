العزم يكشف عن مرشحه لمنصب رئيس البرلمان العراقي

2021/12/25 | 14:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن في بغداد تشكيل تحالف سني جديد بزعامة خميس الخنجر أطلق عليه "العزم" ويضم 34 مرشحاً.

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