أوميكرون يلغي 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول عيد الميلاد

2021/12/25 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أُلغيت أكثر من 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول يوم السبت وتأجلّت آلاف الرحلات الأخرى في وقت يُحدث تفشي المتحورة أوميكرون شديدة العدوى اضطرابات في السفر خلال موسم العطلات، بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص.

وأفاد الموقع أن حوالى ألفي رحلة ألغيت حول العالم يوم عيد الميلاد، بما في ذلك نحو 700 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، فيما تم تأجيل أكثر من 1500 رحلة حتى الساعة 07,20 ت غ.

وألغيت الجمعة حوالى 2400 رحلة فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة.



كما سجّل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة الأحد.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وأظهرت بيانات "فلايت أوير" أن "يونايتد" ألغت حوالى 200 رحلة الجمعة والسبت، أي ما يعادل 10 في المئة من الرحلات المقررة.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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