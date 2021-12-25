2021/12/25 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، البدأ بحملة كبيرة خلال العام المقبل لأعمار عدد من كنائس المحافظة وحسب ما يقدم من قبل الجهات المسؤولة عن تلك الكنائس جاء ذلك خلال زيارته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني يتعهد بحملة “كبرى” لأعمار كنائس البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني يتعهد بحملة “كبرى” لأعمار كنائس البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني يتعهد بحملة “كبرى” لأعمار كنائس البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).