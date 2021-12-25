2021/12/25 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العسكري، بقيادة الرياض، عن عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن، بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم للمتمردين الحوثيين على جنوب المملكة مساء الجمعة هو الاكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنديد أميركي وتوعد حوثي.. عملية سعودية واسعة النطاق في اليمن بعد "الهجوم المروع" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنديد أميركي وتوعد حوثي.. عملية سعودية واسعة النطاق في اليمن بعد "الهجوم المروع" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).