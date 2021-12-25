الإطاحة بمسؤول جمع الأموال

2021/12/25 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من الإطاحة لعنصر بارز في تنظيم داعش يعمل بصفة جمع الأموال "عنوة" من رعاة الأغنام بالأنبار.

وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز في تنظيم داعش، حيث تمكنت من اعتقاله حال تواجده بإحدى القرى القريبة من الطريق الحولي غربي الانبار".

وأضاف ان "المعتقل يعمل بصفة مسؤول عن عملية جمع الاموال من رعاة الاغنام وتوزيعها الى المجاميع الارهابية لشن هجمات تستهدف القوات الامنية والمواطنين في الانبار".

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