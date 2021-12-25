بمساعدة أصدقائه.. شاب يحرق منزل عائلته بالكامل في ذي قار!

2021/12/25 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام شاب على حرق منزل عائلته بالكامل في ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "شاب أقدم على حرق منزل عائلته بالكامل في ذي قار بسبب خلاف عائلي".

واضاف أن "والدة الشاب اقدمت على رفع دعوى قضائية ضد ابنها وأصدقائه الأربعة الذين لاذوا بالفرار".

وأوضح أن "القوات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، واصدرت مذكرة قبض بحق الشاب وأصدقائه".

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