وزير الشباب والرياضة ومحافظ كركوك ،يبحثان مع ممثلي ورؤساء الاندية الرياضية تنشيط القطاع الرياضي بالمحافظة

2021/12/25 | 14:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال و محافظ كركوك راكان الجبوري ، مع رؤساء وممثلي الاندية الرياضية في كركوك تنشيط القطاع الرياضي بالمحافظة .وعبر وزير الشباب والرياضة عن شكره لجهود ادارة كركوك وتعاونها المميز مع الاندية والفعاليات الرياضية والشبابية بما يطور عملها ونشاطها اليومي في عموم محافظة كركوك ويعزز هويتها الوطنية .وافتتح درجال ومحافظ كركوك قاعة كركوك الدولية .و تعد القاعة احدى الصروح الرياضية في كركوك وتتسع لالف متفرج وستسهم في تنشيط ودعم الحركة الرياضية في كركوك ./انتهى

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