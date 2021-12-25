2021/12/25 | 15:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ToLB3P7y8Yk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة عاجلة من ذوي الطفل حيدر المصاب بمرض الحمى السوداء في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدة عاجلة من ذوي الطفل حيدر المصاب بمرض الحمى السوداء في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).