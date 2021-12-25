خبراء روس يكشفون معلومات عن “أوميكرون” في بلد المنشأ

2021/12/25 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا، تدل على أن متحور “أوميكرون” ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.وقال أثناء زيارة […]

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