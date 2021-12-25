من خلال حملة العلاج المجانية.. العتبة الحسينية المقدسة تحقق حلم شاب واسطي

2021/12/25 | 15:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت العتبة الحسينة المقدسة من تحقيق حلم شاب واسطي، واعادته لممارسة حياته الطبيعية من خلال حملة العلاج المجانية.الشاب (صدام جعفر راضي) من أهالي محافظة واسط، ذو (27) ربيعا، أصيب بالشلل قبل عدة أعوام الا ان اصابته بالفشل الكلوي جعلته يتوقف عن ممارسة حياته الطبيعية لكنه لم يفقد الأمل، وتحقق حلمه من خلال مبادرة […]

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العتبة الحسينية المقدسة تحقق حلم شاب واسطي أولاً على الايام نيوز.

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