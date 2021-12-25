298 مليون ريال ديون واجبة السداد على أندية الدوري السعودي

2021/12/25 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد على الاندية حتى يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري “يلو” للدرجة الأولى.

وكشفت اللجنة في بيان رسمي أن إجمالي التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجبة السداد حتى اليوم المذكور بلغت إجماليها ما قيمته 192ر844ر298 ريال.

وأوضح البيان أن نادي الأهلي مطالب بسداد مبلغ 323ر147ر75 ريال، فيما أصبح نادي الشباب مطالباً بدفع مبلغ 199ر268ر43 ريال والاتحاد مبلغ 730ر496ر39 ريال.

وتابع البيان أن النصر مطالب بدفع مبلغ 951ر806ر34 ريال، فيما سيكون على الهلال سداد مبلغ قيمته 000ر860ر16 ريال.

وأكد البيان أن نادي الفتح هو الوحيد من بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي لم تسجل عليه أي التزامات مالية حتى ذلك التاريخ (30 سبتمبر الماضي).

كما أوضحت اللجنة أن أندية دوري الدرجة الأولى سجلت التزامات مالية قدرها 717ر834ر81 ريال على جميع الأندية باستثناء أندية القادسية والعدالة والدرعية والخلود.

وتتضمن الالتزامات المعلنة عددا من البنود، وهي الديون المستحقة للاعبين والاندية والموظفين والمدربين، بالإضافة إلى رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين ومستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية، وتختص هذه البنود بكافة أنشطة النادي، شريطة عدم جدولة أي رواتب.

وستحصل الأندية التي تستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية المقبلة التي تتيح لها قيد اللاعبين المحترفين في الفترة الشتوية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها يوم 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

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