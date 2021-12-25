شركات الطيران تلغي 2000 رحلة عشية عيد الميلاد بسبب انتشار متغير أوميكرون

2021/12/25 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 500 رحلة داخل الولايات المتحدة، وتم إلغاء 2100 رحلة على مستوى العالم، نتيجة زيادة عدد حالات أوميكرون، حيث انخفضت مستويات التوظيف لديها، ما دفعها إلى البدء في إلغاء الرحلات

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