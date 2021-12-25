هذا يوم حزين لهونغ كونغ“.. نحات تمثال مثير للجدل يتحدث لـ CNN عن إزالة السلطات الصينية لعمله الفني

2021/12/25 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم الحكومة الصينية بإزالة التماثيل التي تحيي ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين الشهيرة عام 1989 من حرم جامعات هونغ كونغ.تحدثت شبكة CNN مع نحات أحد التماثيل، تمثال “عمود العار“، عن رد فعله على تصرفات الحكومة الصينية وما يمثله تمثاله.

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