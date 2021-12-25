حرب: الاتحادية لن تلغي الانتخابات وجلسة الحسم ستكون بعد العطلة

2021/12/25 | 15:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك "اثار خطيرة على الغاء التصويت وارادة الملايين ممن ادلوا بصوتهم ولعدم وجود برلمان يتولى المهمة الانتخابية الصعبة في حالة الغاء النتائج".

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