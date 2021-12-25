خبراء روس يكشفون معلومات عن أوميكرون في بلد المنشأ

2021/12/25 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا، تدل على أن متحور "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.

وقال أثناء زيارة عمل إلى مدينة روستوف الروسية الواقعة على نهر الدون: "قيم الخبراء السير السريري وخصائصه واتضح أن هذه السلالة تنتشر أسرع بكثير ويصاب بها أكبر عدد من الأطفال".

وأشار إلى أن "سير المرض بعد الإصابة بمتحور أوميكرون يشبه أعراض الإنفلونزا"، مبينا أن "أنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا قادرة على كشف المتحور أوميكرون".

واوضح أن "جميع أجهزة الكشف عن فيروس كورونا الموجودة حاليا في السوق، يمكنها كذلك الكشف عن المتحور أوميكرون".

المصدر: روسيا اليوم

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