عيد ميلاد مجيد - غازي الصوراني

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني اجمل التهاني لأهلنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، وبهذه المناسبة لا املك سوى ان استعيد في اللحظة ، وعلى عجالة ، الروح الوطنية التوحيدية النهضوية المستنيرة والرؤى العقلانية وحرية الرأي والمعتقد التي حكمت المفكرين والكتاب والمؤرخين و المثقفين والصحفيين والروائيين والشعراء والفنانين والشهداء والمناضلين العرب المسيحيين الذين قاموا بادوارهم الطليعية المتميزة في بلورة ونشر فكر النهضة والفكر القوم ......





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