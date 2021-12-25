صداقة عبر وسيط - مازن الحسوني

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني كثيرة هي أنواع الصداقات التي تربط الناس سواء المباشرة (لقاءات مشتركة ) منها وجها لوجه أو الأشكال غير المباشرة وخاصة الأن عبر منصات التواصل الأجتماعية والتي لا تعني بالضرورة اللقاءات المباشرة.لكني أنا والعائلة نرتبط بعلاقة طيبة جدأ من غير هذه التصنيفات.-لي صديق عزيز جدأ تعارفنا مع بعض منذ منتصف السبعينات وكان هذا في أيام الدراسة الثانوية ودارت بنا الأيام والأحداث السياسية منها والأجتماعية ......





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