2021/12/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر قصة قصيرة:صبية النرجس(ماجد الحيدر)ظن أهلها وصديقاتها، بل ظنت هي الأخرى أنها ممسوسة، أن جنيا خبيثا تسلل الى جسدها الفتي.



لكنه لم يكن جنيا، ولا روحا شريرا خرج من صدع في العالم السفلي.



إنه مراهق يتيم يبحث عن حضن دافئ وثديين وثيرين يدفن وجهه بينهما.



صحيح أنه نصف إله، وأن دم أبيه المقدس زيوس يجري في عروقه، ومعه نزواته وشبقه الذي لا يحد الى نساء الأرض، مخلوقاته اللاتي كثيرا ما يقع في غرامهن مثل ......





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