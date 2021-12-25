"مدربون فقط".. مالي تنفي نشر مرتزقة روس على أراضيها

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحكومة المالية، في بيان الجمعة، أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة بمكافحة الجهاديين، في هذا البلد الأفريقي الواقع في "منطقة الساحل".

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