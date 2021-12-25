2021/12/25 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس دائرة شؤون المفصولين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسول عبد علي حويل، تعليق المقابلات الخاصة بالمواطنين ممن وردت ملفاتهم الى الدائرة في العام 2019.وأشار عبد علي في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دائرة المفصولين في أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن المقابلات المركز الخبري الوطني.

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