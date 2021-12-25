القوات الامنية تغلق جسر الشهداء وسط بغداد

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم السبت، باغلاق جسر الشهداء وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية اقدمت على اغلاق جسر الشهداء وسط العاصمة بغداد تحضيرا لافتتاحية شارع المتنبي".

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