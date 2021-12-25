اتحاد الأثقال العراقي ينهي استعداداته لافتتاح البطولة العربية غدا في اربيل

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي برفع الأثقال مصطفى صالح، اليوم السبت، إنهاء كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لافتتاح بطولة العرب غدا الأحد في اربيل لمدة ثمانية أيام.وقال صالح لـ (بغداد اليوم) ان "البطولة كان مخطط لها ان يشارك بها 16 بلدا عربيا و لكن بسبب تفشي متحور اوميكرون تقلص العدد لعشرة دول".و أشار إلى ان "اليوم وصل الوفد السعودي و الكويتي و العماني و بانتظار باقي الوفود بالساعات المقبلة"، لافتا إلى أن "البطولة ستكون للرجال والنساء بالإضافة إلى فئات الشباب والناشئين ولجميع الاوزان".

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