انتحار شاب وفتاة لأسباب مختلفة بذي قار

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اقدم شاب وفتاة على الانتحار، اليوم السبت، على الانتحار لاسباب مختلفة في محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الشاب (س.ب.م) وهو من مواليد 2005، أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الغراف في قضاء الرفاعي".

وأضاف ان "الفتاة (ح.م.د) من مواليد 2005 وهي طالبة في الثالث المتوسط، أقدمت هي الأخرى على الانتحار بعد تناولت كمية كبيرة من العقاقير الطبية بسبب خلاف عائلي"، مبيناً انه "تم إنقاذها ونقلها للمستشفى في قضاء سوق الشيوخ".

وكانت وزارة الداخلية قد اكدت في وقت سابق من اليوم السبت، ان "حالات الانتحار بلغت 772 حالة لعام 2021وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي التي بلغت فيه نسبة الانتحار 663 حالة"، لافتة الى ان "حالات الانتحار بدأت منذ العام 2016 تتجه نحو الازدياد ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة وفي العام 2017 بلغت 462 حالة وفي العام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات".

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