الأعرجي يحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة انتقال مريم العذراء ببغداد

2021/12/25 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حضر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد، الذي أقيم في كنيسة انتقال مريم العذراء، بالعاصمة بغداد، بحضور بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، الكاردينال لويس روفائيل ساكو.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي "ان الأعرجي قدم التهاني والتبريكات إلى المسيحيين في العراق والعالم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أن هذا البلد الطيب الذي يجمع العراقيين بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم في هذا المولد المبارك مولد سيدنا المسيح (عليه السلام)، هو دليل التسامح والألفة والمحبة.وأشار " إلى أن غاية جميع الأنبياء والأديان هي بناء الإنسان، مبتهلا إلى الله سبحانه، بأن يحفظ العراق والعراقيين ويعزز هذه الأخوة والمحبة في هذه الأيام المباركة، داعيا لأن ينعم جميع العراقيين بالأمن والأمان والأمل المنشود في بلدهم العراق" ./انتهى ح

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