2021/12/25 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة بواقعة إدانة محمد وزيري، وكيل أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بخيانة الأمانة واستيلائه على أموالها بقضية قصر النيل التي أصدرت فيها المحكمة حكما بحبسه 3 سنوات.وكشفت التحريات السرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة إدانة محمد وزيري بالنصب على هيفاء وهبي المركز الخبري الوطني.

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