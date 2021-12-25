اليزابيث تكرّم أربعة مواطنين بريطانين من أصل عراقي

2021/12/25 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،اليوم السبت، أربعة مواطنين بريطانيين من أصل عراقي لتميزهم في خدمة المجتمع ومساهمتهم المهمة في حقول العلم المختلفة.

فقد تم تكريم الدكتورة نسرين علاء الدين العلوان اختصاصية الصحة العامة في جامعة ساوثهامبتون لخدماتها الطبية المتميزة في مجال صحة الأم وصحة الحوامل، أضافة لدورها في مجال نشر الوعي الصحي حول فايروس كورونا والكورونا طويلة الأم.

وحظي بالتكريم الدكتور رعد شاكر أستاذ طب الجملة العصبية في لندن، والمعروف على الصعيد العالمي باختصاصه المهم..



وكان الدكتور شاكر قد ألّف كتابا متميزا بالإنكليزية عام 1996 بعنوان: الأمراض العصبية في المناطق الاستوائية.

أما السيدة نورا العاني فقد حظيت بالتكريم أيضا وهي من والد عراقي ووالدة أيرلندية..



وقد درست في مدينة كامبريج الإنكليزية وتعمل فيها..



وهي مشرفة على منظمات اجتماعية لها أهميتها في المدينة.

كما كرّمت الملكة أيضا الدكتور المهندس ضياء الجميلي وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي في مدرسة الحاسوب والرياضيات في جامعة ليفربول الإنكليزية.

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