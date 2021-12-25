2021/12/25 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يشارك العراق بصفة مراقب في اجتماعات أستانا الخاصة بالشأن السوري.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف حسب بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، اليوم السبت، إن “سفير العراق في موسكو عبدالرحمن الحسيني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلق على اجتماعات “أستانا” ويؤكد على الحل السياسي السلمي في سوريا المركز الخبري الوطني.

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