إغلاق جسر الشهداء والطرق القريبة من شارع المتنبي وسط بغداد

2021/12/25 | 15:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أغلقت القوات الأمنية، اليوم السبت، جسر الشهداء والطرق القريبة من شارع المتنبي وسط بغداد وقال مصدر أمني لـ”النور نيوز”، ان “القوات الأمنية أغلقت جسر الشهداء والطرق القريبة من شارع المتنبي وسط بغداد”.وأوضح، ان “هذا الاجراء جاء استعداداً لافتتاح شارع المتنبي بحلته الجديدة”.

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