العراق يؤكد موقفه بدعم الحل السياسي والسلمي في سوريا

2021/12/25 | 15:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن مشاركة العراق بصفة مراقب في اجتماعات أستانة الخاصة بالشأن السوري.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان، إن “سفير العراق في موسكو عبدالرحمن الحسيني يُشارَك في اجتماعات استانة 17، في نور السلطان في كازخستان والتي يحضرها العراق بصفة مراقب”.وأضاف أن “الحسيني سيجري مباحثات مع وفود […]

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