5 ميزات جديدة قادمة إلى تطبيق واتس أب

2021/12/25 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب التسريبات، من المتوقع أن تضيف واتس أب عددًا من الميزات إلى التطبيق ليظل قادرًا على المنافسة مقابل تطبيقات وخدمات المراسلة الفورية الأخرى.

فيما يلي خمس ميزات متوقعة على تطبيق واتس أب في الفترة المقبلة، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

واجهة اتصال جديدة تعد مكالمات واتس أب واحدة من أكثر ميزات التطبيق شيوعًا ، حيث تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية مباشرة من التطبيق عبر اتصال خلوي أو اتصال واي فاي.



تبدو الواجهة الجديدة أكثر إحكاما وحداثة وستظهر بشكل أفضل خاصة أثناء المكالمات الجماعية.



الأزرار الموجودة في الأسفل تظل كما هي.

من المقرر أن يصل التحديث إلى مستخدمي أندرويد و iOS في تحديث تجريبي مستقبلي.



ومن المتوقع أن تحصل أجهزة iOS على الميزة أولاً.

مؤشرات التشفير من طرف إلى طرف يضيف واتس أب مؤشرات جديدة إلى محادثات ومكالمات التطبيق والتي ستتيح إعلام المستخدمين بأن الاتصال عبر النظام الأساسي مشفر من طرف إلى طرف.

سيأتي التغيير أولاً لمستخدمي الإصدار التجريبي لنظامي أندرويد و iOS قبل أن يبدأ في طرحه بشكل نهائي.

الردود السريعة سيضيف تطبيق واتس أب بزنس قريبًا خيارًا إضافيًا سيسمح للمستخدمين بتحديد أحد الردود السريعة المحددة مسبقًا لإرسالها إلى العملاء.

لاستخدام الردود السريعة ، سيتمكن مستخدمو واتس أب بزنس من كتابة “/” في الدردشة واختيار رسالة محددة مسبقًا.



تم تعيين الميزة لتصل إلى مستخدمي الإصدار التجريبي على كل من iOS و أندرويد.

المزيد من التحكم لمسؤولي المجموعة سيضيف واتس أب قريبًا المزيد من القدرات لمشرفي المجموعة ، مما يسمح لهم بحذف الرسائل من الأعضاء الآخرين في المجموعة.



سيسمح هذا للمسؤولين بمزيد من التحكم في أي سلوك غير مرغوب فيه وتنظيمه في المجموعة ، وسيساعد أيضًا في تجنب الارتباك.

ستحتوي الرسائل المحذوفة من قبل المسؤولين على إشعار رسالة محذوفة مختلف مقارنة بالإشعار المعتاد.



تم تعيين الميزة لتصل إلى مستخدمي أندرويد و iOS.

المجتمعات يضيف واتس أب أيضًا القدرة على إنشاء مجتمعات جديدة.



وبحسب ما ورد ستمنح المجتمعات المشرفين القدرة على دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين.

ستسمح المجتمعات أيضًا للمسؤولين بإنشاء مجموعات داخل المجموعات.



يبدو أن التغيير الدقيق في التصميم سيسمح للمستخدمين بتمييز المجتمعات عن الدردشات الجماعية العادية.



من المتوقع أيضًا أن تأتي هذه الميزة لكل من مستخدمي أندرويد و iOS لاحقًا.

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