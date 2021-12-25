فيضانات ماليزيا.. إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 46 قتيلاً

2021/12/25 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السلطات الماليزية، إرتفاع حصيلة ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات إلى 46 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات إزالة الركام والبحث عن مفقودين.وذكرت سائل اعلام عالمية، ان أمطاراً غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في بلدات وقرى عدة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي، ما أدى …

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إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 46 قتيلاً أولاً على النور نيوز.

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